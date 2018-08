Michael Owen el ganador de un Balón de Oro que odiaba el fútbol

El que fue uno de los galácticos de Florentino Pérez en el Real Madrid, confesó en una entrevista a BT Sports que después de una lesión que sufrió en el comienzo de su carrera "no quería ver una pelota de fútbol".

“Cuando me lesioné los aductores por primera vez se acabó todo para mí. Cambié mi forma de jugar y ya no fui el mismo. En los seis o siete últimos años de mi carrera me transformé", dijo en un principio Owen.



El inglés continuó contando que vivir ese momento solo le provocaba retirarse del fútbol y fueron años muy duros para él.



"Me horrorizaba la posibilidad de un remate cuando tenía espacios, sabía que me había roto el aductor y lo peor es que mis instintos me decían que hiciera lo de siempre. Nací para ser futbolista”, contó Owen.



Además, afirma que cuando estaba en el campo intentaba esconderse y "me metía en zonas del campo donde nunca había estado. No veía el momento de retirarme, porque el que estaba en el campo no era yo".



El delantero ganó el Balón de Oro en 2001, pero después de su lesión no volvió a ser el mismo, Owen estuvo en equipos de la talla del Liverpool, Real Madrid y Manchester United.



Con la selección de Inglaterra dejó cuentas pendientes ya que nunca pudo superar los cuartos de final, ni en Copas del Mundo ni en las Eurocopas.