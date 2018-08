Ibrahimovic recuerda su paso por el Barca y 'atiza' contra Guardiola

El polémico jugador sueco, Zlata Ibrahimovic, volvió atacar al entrenaor Pep Guardiola recordando su paso fugaz por el Barcelona, donde él (Ibra) piensa que no supo desarrollar todo su potencial.

“Cuando me compras, estás comprando un Ferrari. Guardiola no supo sacar su mejor versión, " disparó el Sueco en una entrevista para el canal de deportes ESPN.



Ya pasaron casi 10 años de su paso por el Barcelona, pero el 'Ibra' a un recuerda todo lo que vivió durante su única temporada vestido como culé.



"La segunda mitad de la temporada fue un desafío para mí porque llegué a una situación en la que el entrenador no me hablaba y eso fue algo nuevo para mí”, dijo Zlatan.



Ibrahimovic también afirmó que a la hora de enfrentarlo, fue muy sincero y le dijo las cosas en la cara.



“Cuando estaba en Barcelona, lo resolví diciendo: ‘Si tienes un problema, lo resolveré por ti: ´Me voy´. No me quedaré aquí y te daré problemas, no soy ese tipo”, cerró el sueco.