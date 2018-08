Mourinho estalla en plena conferencia y pide respeto a los periodistas

El Manchester United perdió en casa por 3-0 ante el Tottenham, una derrota que deja muy tocado al entrenador de los Diablos Rojos, el portugués José Mourinho, que suma dos derrotas en tres jornadas.

Para encontrar una derrota tan contundente en Old Trafford del United hay que remontarse a la temporada 2013-2014, con David Moyes en el banquillo.

Además de ser la peor derrota de Mourinho desde que llegó a Old Trafford en 2016, el United no perdía dos de sus primeros tres partidos ligueros desde hacía 25 años.

Pero como suele ser habitual en el portugués, Mourinho rechazó las críticas: "Hemos perdido 0-3, sí... tres, el mismo número de mis títulos de la Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos, respeto, respeto, respeto", comentó enfadado antes de abandonar la sala de prensa.

Sobre lo acontecido en el terreno de juego afirmó: "Desde un punto de vista estratégico no perdimos, desde el punto de vista táctico, tampoco, pero hemos perdido. Nuestros fans no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso. Nuestros fans respondieron de una manera asombrosa", afirmó el portugués.

Este partido ponía cierre a la tercera fecha de la Premier League, tras la que Liverpool, Tottenham, Chelsea y Watford han sumado el pleno de 9 puntos y el United queda en 13ª posición, con solo tres unidades.