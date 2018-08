Vídeo: Aficionada argentina le grita “pecho frío” a Messi en su cara

Sin duda alguna, Lionel Messi siempre acapara las miradas donde quiera que vaya. Personas que le quieren y otras que simplemente lo odian se le acercan ya se para saludarlo o para decirle de todo.

En está ocasión, una aficionada de Rosario Central de Argentina, grabó un vídeo desde su celular donde le gritaba a Leo "pecho frío" en su cara.



Esto se dio mientras la 'Pulga' firmaba autógrafos en el aeropuerto de Valladolid el pasado domingo, tras la victoria del FC Barcelona, donde Leo no pudo marcar.



Lo curioso de todo esto es que la aficionada es hincha del equipo contrario de donde se formó Messi de niño, nos referimos al Newell's Old.



Lo que hace pensar que fue el motivo principal por lo que la aficionada le gritará en su cara "pecho frío" en reiteradas ocasiones.



Ante tal provocación, Messi que en muchas ocasiones ha dicho que es aficionado de Newell's, no tuvo reacción alguna y siguió firmando autógrafos a los aficionados del equipo catalán que se encontraban allí.



Sin duda alguna este será un episodio más en la rivalidad entre Rosario Central y Newell's Old, que en este caso involucró a Lionel Messi.