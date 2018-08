El estadounidense Clint Dempsey anuncia su retiro profesional del fútbol

El futbolista del Seattle Sounders FC, Clint Dempsey, sorprendió al anunciar hoy su retiro del fútbol profesional.

El estadounidense de 35 años concluye una carrera histórica de 15 años en la que jugó para New England Revolution, Fulham FC, Tottenham Hotspur y el Sounders FC, además de ser un líder de la selección de Estados Unidos.

"Después de pensarlo mucho, mi familia y yo hemos decidido que este es el momento adecuado para alejarme del juego", dijo Dempsey.

"Me gustaría agradecer a todos los compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo con los que he trabajado durante toda mi carrera. Siempre ha sido mi sueño hacerlo como profesional. Estoy agradecido de haber estado en este viaje. Me gustaría agradecer a todos los fanáticos que me han apoyado a lo largo de mi carrera con New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders y el equipo nacional masculino de los EE. UU. Ustedes siempre me han hecho sentir como en casa, y es algo que siempre recordaré", agregó el futbolista norteamericano.

Tras anunciar que cuelga las botas de forma definitiva, el mediapunta estadounidense también publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, en las que muestra su evolución a lo largo de los años.

A nivel internacional, Dempsey ha anotado 57 goles para el combinado de Estados Unidos, empatado con Landon Donovan como los máximos anotadores de su selección.