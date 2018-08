Adriano revela la verdadera razón por la que cayó en las garras del alcohol

El exdelantero brasileño Adriano Leite Ribeiro confesó para una entrevista condedida al portal 'R7' el verdadero motivo por el que cayó en las garras del alcohol cuando estaba triunfando con el Inter de Milán.

Adriano, de 36 años, y que ahora vive en una favela rodeado de grupos criminales en su país, revela el calvario que vivió cuando se padre perdió la vida.

''Sólo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando murió. Fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber'', contó el exjugador.

La muerte de su progenitor dejó tocado a un 'Emperador' que se vio obligado a marcharse del Inter. ''Sólo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter''.

Adriano explicó que alcoholismo le trajo problemas con Roberto Mancini, su entenador en aquel entonces. ''No sabía cómo disimularlo, llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba aunque estuviese borracho del todo. Entonces me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares''.

Por último, el brasileño dijo que ahora es feliz y que descubrió cosas importantes una vez que dejó Italia. ''Entendí lo mal rodeado que estaba. Amigos que sólo me llevaban de fiesta, con mujeres, alcohol y sin pensar en nada. Renuncié a los millones pero he comprado la felicidad''.