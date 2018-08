Rakitic: ''Esperaba ver a Cristiano Ronaldo muchos años más en el Real Madrid''

Ivan Rakitic, mediocampista del Barcelona, concedió una entrevista para Sport, donde reveló el motivo por el cual no se marchó al PSG y además se refirió a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

El croata confesó que siempre es importante recibir ofertas de otros clubes, pero que con el Barcelona se siente ''como en casa'' y espera que Josep María Bartomeu se pueda reunir con él para cumplir con la mejora salarial.

''No hay equipo en el mundo que me pueda dar más que el Barcelona, a no ser que sea dinero'', comenzó diciendo el '4' azulgrana.

''Lo más importante es que Bartomeu sabe que yo estoy aquí como en casa. Es verdad que un detalle nunca viene mal, pero sé que el club cuida mucho de sus jugadores y tengo confianza en que el 'presi' me va a llamar pronto'', añadió.

''Me siento contento por el cariño de mis compañeros y de la afición, y es por eso que sigo aquí. Además el mister (Valverde) me ayudó muchísimo y sabe que él cuenta conmigo'', comentó el croata.

Por otro lado, Rakitic fue consultado por la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y dijo que ''la verdad me ha sorprendido porque yo le esperaba ver más años en el Madrid''.

''Se puede notar cómo avanza el fútbol en otras ligas. Hace unos cinco años era imposible que un jugador con el nivel de Cristiano se pudiera marchar a Italia... ahora le deseo todo lo mejor'', manifestó el mediocampista.

Por último, Rakitic dijo que ''el Madrid podrá manejar la situación sin Cristiano y pueden dar otro sorpresa en este mercado de fichajes''.