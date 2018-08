Lopetegui evita hablar de Cristiano: "Me da muchísima pereza"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, felicitó a Keylor Navas, Sergio Ramos y Luka Modric, sus jugadores premiados en la gala de la UEFA en Mónaco, pero esquivó hablar de la ausencia de Cristiano Ronaldo al afirmar que le da "muchísima pereza".



Las duras declaraciones del entorno de Cristiano Ronaldo tras el galardón de mejor jugador para Modric en vez de para el portugués no tuvieron respuesta desde la ciudad deportiva del Real Madrid. "No entro a valorar ninguna declaración de nadie", dijo Lopetegui.



"Solo puedo decir que estoy feliz porque Luka haya ganado este galardón. Es jugador nuestro y si lo ha ganado es porque ha hecho méritos. No soy dado a premios individuales porque el colectivo es lo importante, pero Luka lo aúna todo y por su forma de interpretar su profesión me encanta", añadió.



El técnico madridista no se refirió en ningún momento a Cristiano, al ser jugador de la Juventus, y se centró en sus jugadores con la mente ya puesta en el partido liguero ante el Leganés.



"Los premios significan un reconocimiento al trabajo del año pasado en Champions. Por el gran rendimiento que hubo llegan premios individuales. Estamos felices y les felicitamos", dijo.



"Me da muchísima pereza hablar de la gala. Estamos preocupados por el partido del sábado y nuestra atención va enfocada al partido del Leganés. Lo demás no está bajo nuestro control", sentenció.