Fabio Coentrao: "Nací pobre, no me importa morir pobre"

Fabio Coentrao, ex defensor del Real Madrid, fichó en el cierre de mercado por el Rio Ave de Portugal y asegura que se quedó esperando una llamada del Sporting Lisboa.

Luego de su paso por el Mónaco y Sporting Lisboa, Coentrao regresa al club que en el que inició su carrera como futbolista.

"Esperé hasta el 31 una llamada del club por el que lo dio todo el año pasado (Sporting) y recibí cero llamadas. Es triste", dijo Fabio a Record.

"Después de esto, pensé que necesitaba ser feliz y perdí mucho dinero para obtener esta felicidad en un club que siempre fue correcto y fiel conmigo", expresó.

Luego de asegurar que se quedó a la espera de regresar al Sporting, Coentrao cerró. "Pero no hay dinero que pague esta felicidad. Nací pobre, no me importa morir pobre".