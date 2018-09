¡FIFA revela a todos los finalistas a los premios The Best!

FIFA ha revelado quiénes tendrán la posibilidad de marcharse con un trofeo bajo el brazo de la gala The Best FIFA el 24 de septiembre, tras revelarse las listas de los aspirantes finales en un acto celebrado en Londres.

¡Messi quedó fuera de los premios The Best de la FIFA!



El actual titular del premio The Best al Jugador de la FIFA, Cristiano Ronaldo, vuelve a aspirar al galardón, junto con dos nominados por primera vez: el subcampeón y ganador del Balón de Oro en la Copa Mundial de la FIFA, Luka Modric, y el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.



En lo que respecta a los que dirigen desde el banquillo, tanto el premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino como The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino podrían perfectamente verse revalidados, ya que el ex técnico del Real Madrid Zinedine Zidane y la seleccionadora de Holanda Sarina Wiegman volverán a estar en la pugna.



Los dos seleccionadores que se movían junto a la línea de banda en la final de Rusia 2018 también aspiran al premio, ya que son Didier Deschamps (Francia) y Zlatko Dalic (Croacia) quienes completan el trío en fútbol masculino.



El Premio The Best al Guardameta de la FIFA se lo disputará un trío que brilló en Rusia; concretamente, el belga Thibaut Courtois, el francés Hugo Lloris y el danés Kasper Schmeichel.



La lista completa de candidatos a The Best



Jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus FC, anteriormente Real Madrid)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)



Jugadora de la FIFA

Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyon Femenino)

Dzsenifer Maroszan (GER/Olympique Lyon Femenino)

Marta (BRA/Orlando Pride)



Entrenador de fútbol masculino

Zlatko Dalic (CRO/selección de Croacia)

Didier Deschamps (FRA/selección de Francia)

Zinedine Zidane (FRA/anteriormente Real Madrid)



Entrenador de fútbol femenino

Reynald Pedros (FRA/Olympique Lyon Femenino)

Asako Takakura (JPN/selección femenina de Japón)

Sarina Wiegman (NED/selección femenina de Países Bajos)



Guardameta

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, anteriormente Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester City)



Premio Puskás

Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Rusia)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK de Atenas)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentina)

Benjamin Pavard (Francia)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)



Premio a la Afición

Sebastián Carrera (CD Puerto Montt)

Aficionados de Japón y Senegal

Aficionados de Perú