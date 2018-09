¿Quién crees que ganará el premio The Best 2017/18?

Este lunes se dio a conocer por parte de la FIFA a los tres finalistas para el premio The Best que se entrega al mejor jugador del mundo en la temporada 2017/18 en las que resaltan el portugués Cristiano Ronaldo y la no presencia de Lionel Messi.

El jugador de la Juventus se llevó las primeras dos ediciones y vuelve aspirar por dicho galardón que todo indicará será el tercero.

Por su parte el croata Luka Modric, sub campeón del mundo, y que recién logró el premio a "Jugador del año de la UEFA "superando al mismo Cristiano y Salah parte como favorito para llevarse otro premio .

La sorpresa de los finalistas es el actual delantero del Liverpool Mohamed Salah que ha tenido un año de ensueño con su club quedando entre los tres finalistas por primera vez superando a la estrella del Barcelona Leonel Messi quien es el gran ausente en esta edición.

El ganador se dará a conocer el 24 de septiembre en Londrés.