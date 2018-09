Messi: "Que Cristiano Ronaldo no esté en el Real Madrid les hace menos buenos"

Lionel Messi, capitán del FC Barcelona, ha dado una entrevista para Catalunya Radio y ahí aceptó hablar sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

El "10" dejó claro que ahora la Juve es candidato serio para ganar la Liga de Campeones de Europa y que los blancos no son los mismos sin el portugués.

"Que Cristiano no esté en la plantilla del Madrid les hace menos buenos y a la Juventus un claro favorito para ganar la Champions", dijo Leo.

Messi asegura que nunca se imaginó que CR7 iba a salir del Santiago Bernabéu. "Me sorprendió la marcha de Cristiano. No le imaginaba fuera del Madrid y que pudiera llegar a la Juventus. Era de los nombres que menos sonaba", confesó.

En cuanto a su futuro, al parecer Messi no cierra la puerta de salida del FC Barcelona. ¿Seguirá los pasos de Cristiano Ronaldo?

"Me veo jugando al fútbol hasta que termine mi contrato. Luego ya hablaremos con el club si tengo que seguir o no. No me preocupa". remarcó a Catalunya Radio.

Asimismo, dejó claro que el gran objetivo del Barcelona es la Champions League en esta temporada. "Tenemos una plantilla espectacular para ganar la Champions. Ya toca, venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuartos", subrayó.