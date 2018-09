Messi revela cómo afectan las críticas y los "golpes duros" del fútbol en su familia

Lionel Messi no escondió nada en su entrevista para Radio Catalunya, en Barcelona, España. Además de sus declaraciones sobre la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, también contó intimidades de su familia.

El crack del FC Barcelona dijo que las críticas o los "golpes duros" del fútbol han afectado sobre todo a Thiago, el hijo mayor de Leo.

"Mas allá de que Thiago entiende, le empezó a gustar mucho el fútbol y a seguirnos con el Barcelona y con la Selección. Y después de una derrota o de un golpe duro no habla del tema. Sabe que no se puede hablar, por ahí se le escapa algo y dice 'no, cierto que no puedo hablar'. Hasta él sabe que sufrimos mucho", comentó Leo en la entrevista con Radio Catalunya.

Asimismo, siempre de su familia, Lionel Messi dejó claro dónde va a vivir una vez que se retire del fútbol profesional.

"La idea es quedarme a vivir acá en Barcelona. Los chicos tienen sus amigos, su colegio y uno piensa más en eso. Nosotros estamos fenomenal acá. Podría hablar en catalán, pero prefiero mantenerlo así", confesó.

Ahora bien, la pregunta para Messi llegó. ¿Cuándo será su retiro? Esto ya lo ha hablado con su familia y amigos.

"Es un tema que por ahí hablamos en casa o con compañeros de la misma edad. Pero sinceramente no sé adonde voy a terminar. Pienso en el presente, en los años que pueda jugar, cuando termine mi contrato y hasta ahí. Cuando llegue el momento de retirarme, veré. Pero lo descubriré más adelante. El club puede estar tranquilo", aseguró la Pulga.