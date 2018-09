El consejo de Del Piero para que Cristiano Ronaldo pueda anotar en Italia

El exdelantero de la Juventus, el italiano Alessandro Del Piero, se refirió a la sequía goleadora con la que arrancó Cristiano Ronaldo en la Serie A y le recomendó que primero tiene que conocer a fondo la liga local.

Luego de tres fechas disputadas, el portugués todavía no sabe lo que es anotar oficialmente con la Juventus, aunque Del Piero señaló que los bianconeros deben estar contentos por haber ganado los primeros partidos sin depender de Cristiano.

''En Italia defendemos buscando la superioridad numérica y es complicado para un delantero. Cristiano primero debe conocero bien su nuevo campeonato. La Juve puede estar muy contenta: ha ganado todos los partidos sin sus goles ni los de Dybala'', dijo el campeón del mundo.

Asimismo, Del Piero habló del premio que consiguió Luka Modric como el 'Mejor Jugador del Año'. ''Modric hizo algo extraordinario en el Madrid y en el Mundial así que el premio fue merecido, pero también Cristiano vivió una temporada maravillosa. ¿Balón de Oro? Muchas veces lo gana el que se lleva el premio UEFA''.

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en el sorteo de la Champions, el italiano indicó que ''hay polémica porque hubo algún problema, algo no funcionó. Si Cristiano hubiese dicho ''no puedo ir a Montecarlo'' no habría pasado nada. Yo también me enfadaría en su lugar, pero no acudir a la gala es otra cosa'', cerró.