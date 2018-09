Mbappé y el duro castigo que estaría a punto de recibir en Francia

Luego de que el pasado sábado fuera expulsado ante el Nimes, el delantero Kylian Mbappé podría recibir una dura sanción y perderse los próximos cinco partidos de la liga francesa.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) podría castigar de esta manera el futbolista tras ver la tarjeta roja luego de un encontronazo que protagonizó con el defensor Savanies, y que después tuvo que ser separado por su compañeros.

Mbappé se dirigía al área rival cuando sintió el contacto del defensor del Nimes, por lo que decidió tomar justicia por si mismo, gesto que no pasó desapercibido por el árbitro, que siguió toda la jugada y expulsó al atacante por ''agredir a un rival'', según anotó en el acta.

''Todos vieron como fue por mí, no me arrepiento. Me defenderé ante la Comisión'', expresó Mbappé, al término de dicho encuentro, que ganó el PSG por el marcador de 4-2 y con una gran anotación suya.