Álvaro Morata: "No le guardo rencor a Lopetegui"

Álvaro Morata, delantero internacional español del Chelsea londinense, dejó claro que en el verano no ha tenido opciones de regresar al Real Madrid y tras el peor momento de su carrera, al quedarse fuera del Mundial de Rusia, aseguró que no le guarda "rencor" a Julen Lopetegui.

La decisión de Lopetegui, por entonces seleccionador cuando diseñó la lista para un Mundial en el que no se estrenó, al ser destituido dos días antes de su inicio, dejó a Morata como uno de los descartes finales y una de las decisiones más difíciles de tomar con un jugador que era un fijo. El delantero no guarda rencor al actual técnico del Real Madrid, a quien deseó lo mejor.



"No le guardo rencor a Lopetegui, he vivido muchas cosas bonitas con él también. Fue su opinión y yo tampoco hice mi mejor temporada. Son decisiones del fútbol pero no guardo rencor a nadie. Le deseo todo lo mejor y más ahora que está en el Real Madrid", aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.



Morata desmintió que en el verano haya habido una oferta del Real Madrid para regresar por segunda vez a la que fue su casa. "Nunca ha habido la posibilidad con el Real Madrid, se han dicho cosas que no han existido".