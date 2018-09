Agenda de amistosos: Los partidos internacionales en la fecha FIFA de septiembre  

Esta semana arranca la primera fecha FIFA luego del Mundial de Rusia 2018 con encuentros amistosos muy atractivos y el inicio de los primeros partidos de la Liga de Naciones en Europa.



Entre los duelos más atractivos se encuentran el Portugal vs Croacia que llegan a disputar su primer amistoso con un cambio de generación en ambas selecciones.



Los portugueses no contarán con la presencia de Cristiano Ronaldo, mientras que los croatas ya no contarán con Mario Mandzukic y Danijel Subašić tras su retiro.



Otros de los encuentros atractivos son Inglaterra vs España y Alemania vs Francia. Estos partidos darán inicio a la nueva Liga de Naciones de Europa.





A continuación todos lo partidos de esta fecha FIFA:

-Jueves 6 de septiembre

Perú vs Holanda (Amistoso)

Estadio: Johan Cruyff Arena (Ámsterdam) Hora: 12:45 p.m.



Alemania vs Francia (Liga Naciones)

Estadio: Allianz Arena (Múnich) Hora: 12:45 p.m.



Portugal vs Croacia (Amistoso)

Estadio: Algarve (Faro) Hora: 12:45 p.m.



Suecia vs Austria (Amistoso)

Estadio: Generali Arena (Praga) Hora: 12:45 p.m.



Irlanda vs Gales (Amistoso)

Estadio: Cardiff City (Cardiff) Hora: 12:45 p.m.



-Viernes 7 de septiembre

Chile vs Japón (Amistoso)

Estadio: Sapporo Dome (Sapporo) Hora: 4:00 a.m.



Costa Rica vs Corea del Sur (Amistoso)

Estadio: Goyang (Goyang) Hora: 5:00 p.m.



Bélgica vs Escocia (Amistoso)

Estadio: Hampden Park (Glasgow) Hora: 12:45 p.m.



Italia vs Polonia (Liga Naciones)

Estadio: Tenato Dall'Ara (Bologna) Hora: 12:45 p.m.



Brasil vs Estados Unidos (Amistoso)

Estadio: MetLife (Nueva Jersey) Hora: 5:30 p.m.



Colombia vs Venezuela (Amistoso)

Estadio: Hard Rock (Florida) Hora: 6:00 p.m.



Ecuador vs Jamaica (Amistoso)

Estadio: Red Bull Arena (Nueva Jersey) Hora: 6:00 p.m.



México vs Uruguay (Amistoso)

Estadio: NRG (Texas) Hora: 8:00 p.m.



Argentina vs Guatemala (Amistoso)

Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum (California) Hora: 9:00 p.m.



-Sábado 8 de septiembre

España vs Inglaterra (Liga Naciones)

Estadio: Wembley (Londres) Hora: 12:45 p.m.

Suiza vs Islandia (Liga Naciones)

Estadio: Kybunpark (Suiza) Hora: 10:00 a.m.