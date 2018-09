Luis Suárez revela duro secreto que influyó en eliminación del Barcelona ante la Roma

Una de las sorpresas que dejó la temporada pasada en la Champions League fue la eliminación del Barcelona a manos de la Roma en los cuartos de final.

El equipo catalán llegaba con ventaja de tres goles al partido de vuelta, pero sucedió lo impensado: remontada.



El gran partido que presentó la Roma en su estadio y la tibia oposición de Barca llevó al equipo italiano a clasificar a la semifinales de ese torneo al ganar 3-0 para un global de 4-4 en el que el gol de visita terminó siendo clave.



Luis Suárez, uno de los más tocados por aquel enfrentamiento, reveló el duro secreto por el cual el considera que quedaron eliminados.



"Me arrepiento mucho de jugar contra el Leganés el año pasado en casa. Disputé todo el partido cuando teníamos muchos puntos de ventaja y en tres días teníamos la final contra la Roma", dijo Suárez en una entrevista para RAC 1.



El 'Killer' uruguayo aseguró que la falta de descanso fue lo que influyó más para caer en esa eliminatoria, además consideró que este año tratarán de no cometer esos errores.



"Uno es consciente y el entrenador (Ernesto Valverde) ve estos pequeños detalles que creo que ayudarán a regular la plantilla este año y que no se repita lo la temporada pasada", mencionó Suárez.



Actualmente Barcelona quedó emparejado en un grupo complicado para está edición junto a Inter de Milán, Tottenham y PSV de Holanda.