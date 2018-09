¡Insólito! Dinamarca jugará la Liga de Naciones con su equipo de fútbol Sala

La Liga de Naciones tendrá su estreno este jueves 6 de septiembre con el partido entre Alemania y Francia. Sin embargo hay una selección que se encuentra en apuros.

Te puede interesar: Las reglas de Luis Enrique para sus jugadores en la selección de España

Dinamarca no logró cerrar las negociaciones con sus respectivos jugadores en relación al pago de premios para disputar el torneo.

Lo que llevó a la federación danesa a recurrir al equipo de fútbol sala para que dipute el campeonato de la Liga de Naciones.



Sin embargo, la UEFA iniciará un proceso de investigación para que no haya una especie 'boicot' en el nuevo certamen.



En diferentes medios, los miembros de la federación danesa han recalcado que: "Esperábamos que los jugadores se reunieran. Es una situación triste".



Uno de los capitanes de la selección, Christian Eriksen declaró: "Queríamos seguir negociando y fue la Federación la que no quiso. Quisimos prolongar el acuerdo y jugar en condiciones serias, no es asunto de dinero".



De no llegar a un acuerdo en los próximos días, Dinamarca estaría en riesgo de perderse la siguiente Eurocopa, a la cual se clasifica mediante la Liga de Naciones.