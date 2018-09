Morientes: "Mariano es el jugador que le faltaba al Real Madrid"

Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid, elogió el regreso de Mariano, al que calificó como "el jugador que le faltaba" tras la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus.

Morientes apadrinó junto a Kiko Narváez la presentación de los cromos Panini de LaLiga, en los que Mariano será un 'coloca' por Cristiano Ronaldo tras su marcha del Real Madrid.



"Mariano es un complemento muy bueno. Ha tenido que salir para demostrar la calidad que ya se le veía en las categorías inferiores del club. Es el jugador que le faltaba a Lopetegui", analizó.



"Benzema es más un 10 que se mueve entre la delantera y el centro del campo para generar goles. Mariano es un rematador, el típico delantero que se siente más a gusto dentro del área, como me pasaba a mi, rematando centros. Y este Real Madrid tiene buenas bandas, con laterales ofensivos para ponerle centros y no va a perdonar", añadió.



La colección oficial de cromos de LaLiga cumple esta edición 47 años, con presencia ininterrumpida desde la temporada 192-73. Este año añade novedades como una serie que bautiza como 'Top bombers', con los jugadores más goleadores del campeonato, o los 'new era', donde habrá 32 talentos con mucho futuro.