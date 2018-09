Marcelo elimina los rumores sobre su fichaje por la Juventus: "Me quedo"

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, ha dejado a un lado los rumores sobre su marcha del equipo y ha confirmado que se queda con el cuadro madridista.

El jugador brasileño repasó muchas cosas desde su llegada a España y se siente orgulloso de jugar en el mejor club del mundo, según ha dicho.

TODO LO QUE DIJO:

Momento personal: "Me encuentro con muchísima ilusión de mejorar a cada partido y entrenamiento. Estamos en una buenísima línea, pero todavía es muy temprano. Tenemos buenas sensaciones".



Marcelo se queda: "El Madrid es mi casa y soy muy feliz, yo siempre quiero jugar aquí"

Delantera del Madrid: "Hay que ayudar tanto abajo como arriba, pero me encuentro tranquilo con los jugadores que tenemos arriba. Es mucho más fácil para mí".

Temporada con más goles: "12 goles sería histórico para mí, pero algo difícil".

Partido a partido: "Habrá cosas que mejorar, pero en cada partido se puede decidir una liga".

La final de Lisboa: "Lo veo y se me ponen los pelos de punta. Empecé desde el banquillo y tenía mucha rabia por no jugar y no poder ayudar. Salí con todas mis ganas. Son momentos únicos que podré contar. Lo que he vivido, lo que estoy viviendo en el Madrid, es la parte de un sueño. Me emociono".

Jugar en el Madrid: "Representas muchas cosas. Cuando estás de vacaciones, la gente te ve con la cara del Madrid. Antes de dormir te das cuenta de que has ganado un título muy grande, con el club más grande del mundo...".

Felicitaciones de la afición: "Parte de lo que hago yo jugando es para dar alegrías a los madridistas. Cuando me dicen algo me alegra muchísimo".

Su fichaje a temprana edad por el Madrid: "He llegado muy joven, como una sorpresa. Estuve cerca de mis familiares para seguir creciendo, todo ha sido maravilloso. El Madrid me ha dado todo y yo sigo dando todo por el Madrid".

Sus inicios: "En mi vida nada ha sido fácil. Desde pequeño, para entrenar, mi historia ya se sabe. Nunca nada ha sido fácil pero han hecho todo para que yo fuera futbolista. Sin mis familiares no conseguiría seguir haciendo esto".

Su faceta defensiva y ofensiva: "Todos sabemos que soy más ofensivo, pero un lateral tiene que defender. Yo intento ayudar a mis compañeros en ataque. A veces me entra el fútbol sala en la cabeza porque ahí tenía que pensar mucho más rápido, cuando tengo mucha gente delante tengo que hacer cosas que no hago normalmente para hacer una buena jugada. Hoy en día la gente te estudia y si no improvisas...".

Su futuro en el Real Madrid: "Es un tema que no hay ni que hacer énfasis. Estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía. Para mí es el mejor club del mundo y siempre quiero jugar ahí. Desde que he venido siempre ha habido cosas y para mí es difícil tener que demostrar que quiero seguir".

Seguir en el Madrid: "Quiero jugar muchos años en el Madrid. Luego aparecerán más laterales supongo. Aparte de la edad, yo quiero seguir jugando y creo que todavía no estoy tan mayor".

El futuro de Vinicius: "Cuando llegué con 18 años creía que era maduro, pero ahora miro hacia atrás y veo que era un niño. Vinicius nos escucha y va a triunfar en el Madrid al cien por cien, pero todavía es un niño. Está haciendo todo lo que tiene que hacer un joven para triunfar en el Madrid. Mi adaptación no fue tan difícil porque tenía muchos brasileños aquí, ahora creo que no hay ningún problema. Creo que la adaptación va a ser muy fácil".

Mejora constante: "Mi desafío es cada temporada robar más balones, defender más, meter más goles... Siempre mejorar. Lo que hemos ganado está muy bien pero ya es pasado, la historia no entra en el campo para jugar".

Su hijo Enzo: "Seguramente ganará alguna Champions. Tiene mucha ambición e ilusión. Me pongo muy nervioso cuando le veo jugar".