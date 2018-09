Juan Carlos Osorio es presentado como técnico de la selección de Paraguay

El colombiano Juan Carlos Osorio llega a la selección paraguaya con el compromiso de clasificarla al Mundial de Catar 2022 y devolverle su estilo de juego, según dijo el entrenador este viernes en su presentación oficial en Asunción por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Osorio, de 57 años, sustituye a Gustavo Morínigo, que permaneció como seleccionador interino desde diciembre de 2017 cuando Francisco Arce dejó el conjunto nacional tras la eliminación de la Albirroja para el Mundial de Rusia 2018.

El nuevo seleccionador dijo durante su presentación que entre las principales características de los jugadores paraguayos "está la capacidad de competir al máximo" por lo que confió en estar "en una selección que tiene una gran posibilidad de cumplir sus logros".



Osorio aseguró que "poder liderar, gestionar y aportar a un proyecto deportivo que pueda llevar a Paraguay al próximo campeonato del mundo" es su objetivo.

Añadió que no viene "a cambiar la idea del fútbol paraguayo", sino a "capitalizarla", ya que su forma de juego "directa y aérea" es la mejor forma de "sacar una gran ventaja" cuando se juega contra equipos muy "replegados".



También se mostró "convencido de que hay el material humano" en el plantel de potenciales jugadores de la selección "para mostrar que hay ambas facetas del juego", la directa y también un fútbol más "elaborado", que permita al equipo conseguir su objetivo de clasificarse para el Mundial de Catar 2022.

No obstante, el exseleccionador de México avisó que necesita tiempo para llevar a cabo su proyecto que, insistió, "no se puede implementar en una semana porque es parte de un proceso".



El nuevo "profe" -como llaman en Paraguay a los entrenadores- abogó por conformar un plantel con el menor número posible de jugadores nacionalizados paraguayos.



"Haré todo lo posible porque sean jugadores paraguayos los que representen a la selección", porque según dijo, "no hay grandes diferencias" con otros jugadores y porque es el mismo sistema que utilizó cuando dirigió al conjunto nacional mexicano y le "funcionó".

"Ojalá haya alguno de la selección paraguaya indígena" y que "se gane un puesto en la selección", continuó.



Frente a los principales dirigentes de los clubes del país, el presidente de la AFP, Robert Harrison, presentó no solo a Osorio sino también al nuevo director deportivo de la Albirroja, el ex jugador Wilmar Villar, que se despidió de la selección en su último amistoso ante Japón el pasado junio.



Villar explicó a los medios que su misión es "darle (a Osorio) todo lo necesario para que pueda trabajar bien, los jugadores puedan estar contentos y puedan desenvolverse de la mejor manera para que solo nos concentremos en trabajar y tratar de lograr los objetivos" de cara al Mundial.



Antes del Mundial de Catar, en junio de 2019, Osorio debutará con la Albirroja en su primera competición importante: la Copa América de Brasil.



Osorio abandonó en julio el banquillo de la selección mexicana, a la que dirigió desde 2015 hasta el Mundial de Rusia.



De la mano de Osorio, México ganó 33 partidos, empató 9 y perdió 10, se clasificó con comodidad a la Copa Mundial de Rusia y en ella venció por primer vez en su historia al campeón mundial vigente, que era Alemania.