Griezmann rompe el silencio y revela por qué decidió no ir al Barcelona

El delantero francés Antoine Griezmann explicó para la revista L'Equipe Magazine el motivo por el cual decidió no ir al Barcelona y quedarse en el Atlético de Madrid.

Griezmann, de 27 años, fue uno de los nombres más sonados durante el mercado de fichajes y antes de que arrancara la Copa del Mundo, el jugador puso punto y final a los rumores deciendo quedarse en el cuadro colchonero.

''¿Por qué no elegí al Barça? Es como cuando te dan amor en casa, no te vas a otro lado. En el Atlético hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos por reclutar jugadores importantes y formar un gran equipo'', reveló el atacante.

''Me siento la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme'', señaló Griezmann.

''A menudo se dice que el Barça, no se le puede decir que 'no'. Pues yo hice lo contrario. Es difícil decir 'no' a clubes como el Barça. Pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi hogar y quiero hacer algo grande en el Atlético'', sentenció.