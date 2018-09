Girona ante Barcelona ya no se jugaría en los Estados Unidos

El partido entre el Girona FC y el FC Barcelona se está complicando que se pase a los Estados Unidos, luego de que hablara Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.

Girona acepta jugar ante Barcelona en los Estados Unidos

Rubiales ha atacado con mucha dureza al presidente de La Liga de España, Javier Tebas, luego de una entrevista a The Guardian.

"Tebas habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar. Es una falta total de respeto, desleal e incomprensible", dijo Rubiales.

"No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país", siguió Rubiales.

Eso no es todo, el presidente de la Federación ha acusado a Tebas de haber ignorado a los jugadores y equipos al haber "firmado un contrato con una compañía privada durante diez o quince años".

Y cerró. "Lo que ha firmado es inútil. No tiene significado sin nuestra autorización, así que vamos a ver qué pasa con este partido".