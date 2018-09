Medio argentino: Maradona va a dirigir a la cuna del narco en México

A diferencia de la mayoría de los estados del país, el deporte favorito en el estado de Sinaloa no es el fútbol sino el béisbol. Aún así la noticia sobre la contratación del argentino Diego Armando Maradona para dirigir a "Los Dorados", un equipo de la Segunda División de la Liga Mexicana, ha causado revuelo.

Maradona y su "mano de Dios" llegarán a un estado que ha visto nacer a varios de los grandes capos del narco mexicano, quienes han logrado un poder económico a tal grado que no solo podrían ser inversionistas de equipos locales sino que incluso podrían comprar, sin quitarle mucha cifras a sus fortunas, cualquier equipo europeo, como sucedió cuando Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quiso comprar el club Chelsea de la Premier League inglesa.

Una investigación realizada en 2017 por Cámara Húngara, un programa de radio en México especializado en trabajos de deportes, concluyó que el 53.8% de los 312 clubes del futbol, entre la Liga MX, Ascenso MX, Liga Premier y Tercera División, tienen su sede en ciudades o estados donde operan los principales cárteles de la droga del país.

Las inversiones del narco en el fútbol mexicano han sido confirmadas por capos colombianos y algunas capturas como la de Tirso Martínez Sánchez "El Futbolista", en 2014, quien era compadre de los extintos capos Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de Los Cielos", y Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas" quien lavaba dinero en los equipos de futbol Querétaro, Irapuato y Celaya.

El Chapo Guzmán nació e hizo su imperio del narco en el estado de Sinaloa.

El 8 de junio de 2008, el diario capitalino El Universal publicó cómo capos colombianos habían revelado que los mexicanos blanqueaban dinero a través de los clubes, poniendo como ejemplo a los populares equipos de la Primera División América y Cruz Azul, así como el fichaje del jugador argentino Claudio "Piojo" López.

Meses después, en octubre del 2008, fueron detenidos en las instalaciones del Club América en Ciudad de México, seis elementos del equipo Mapaches de Nueva Italia, Michoacán, de la Segunda División, por su supuesta vinculación con la venta de drogas, así como de blanqueo.

"Los clubes de fútbol pueden no ser siempre redituables y el retorno de la inversión a futuro es impredecible… la inversión en un club de fútbol puede darle a los criminales un estatus favorable. Invirtiendo en el futbol, las organizaciones criminales tienen entrada a un nuevo estatus ya sea local o nacional", señala el reporte "Money Laundering through the Football Sector" (Lavado de dinero en el fútbol), realizado por el Financial Action Task Force.

Datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía Federal (PGR), los estados con equipos de fútbol y donde el narcotráfico tiene mayor presencia son: Aguascalientes (dos), Baja California (tres), Chihuahua (cinco), Sonora (cinco), Durango (cinco), Coahuila (cuatro), Guanajuato (13), Sinaloa (siete), Morelos (nueve), Guerrero (seis), Tamaulipas (ocho), Quintana Roo (ocho), Michoacán (15), Jalisco (29), Estado de México (27), Colima (cinco), Nayarit (cuatro) y Veracruz (13).

Según el informe de Financial Action Task Force, lo que hace vulnerable al fútbol mexicano es que "los equipos de divisiones de menor categoría tienen necesidades financieras, no hay una inspección tan amplia y son blancos fáciles para operar como Asociación Civil, conseguir recursos y blanquear el dinero".