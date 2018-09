Derriba a Neymar y luego reclama al árbitro: "¿Usted no vio el Mundial?"  

La victoria de Brasil 2-0 ante Estados Unidos en su primer amistoso luego de la Copa del Mundo, Rusia 2018 quedó tatuada de una acción peculiar entre Neymar y el futbolista estadounidense DeAndre Yedlin por una barrida que hizo recordar las "simulaciones" del crack del PSG.

Resultó que en el minuto 21 de la primera parte, Yedlin le cometió falta a Ney, y una vez que el árbitro mexicano Fernando Guerrero se acercó para sancionar la falta, este sorprendió con su reclamo que fue captado por las cámaras de televisión: "¿Usted no vio el Mundial?"

Sucede que Neymar se despidió del Mundial de Rusia 2018 envuelto en muchas polémicas por sus exageraciones a la hora de fingir las faltas que le cometía, mismas de las cuales fue víctima de muchos memes.

Tras el partido el propio brasileño guardó espacio para referirse a lo sucedido. "Desgraciadamente, no tengo mucho que decir. Lo lamento por él. Es un tipo de jugador que…No lo conozco y no es algo que me preocupe."