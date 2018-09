¡Todo un poema! Hincha se derrite en llanto al conocer a Asensio

Una fanática residente de España, aprovechó la visita de la Roja en Londres para ir en busca de su ídolo: Marco Asensio.

La hincha visitó el hotel de concentración de la Selección de España y pidió ver al atacante mallorquín, deseo que se le terminó cumpliendo.

En el video compartido a través de las redes sociales de la entidad española denotó a una hincha plagada de emoción y entre llanto por el sueño hecho realidad que estaba viviendo, pues no se lo esperaba de esa forma puesto que llegó a Inglaterra para estudiar inglés.

"No me lo creo, soy de Murcia, he venido este verano a aprender inglés. Ahora mismo llamaré a mi madre", dijo la aficionada entre signos de alegría mientras se marchaba del inmueble.