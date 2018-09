Sergio Ramos es silbado en el estadio de Wembley

Este fin de semana fue de mucho fútbol a nivel mundial, Inglaterra y España se enfrentaron en Wembley en partido amistoso por la fecha FIFA pero el gran protagonista fue Sergio Ramos quien no fue bien recibido en el partido.

Los aficionados ingleses no olvidan la falta que Ramos le hizo al delantero del Liverpool Mohamed Salah en Kiev en la final de la Liga de Campeones de Europa.

Previo al duelo el defensor fue consultado por lo que sería el ambiente del partido y contestó que eso no le preocupaba.

"No es algo que me preocupe que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a un compañero. Duermo muy bien y no me importa cómo me reciban", dijo Ramos.

Cuando se anunció el nombre del capitán de la selección española un abucheo surgió en la grada. Esa fue la misma respuesta que se produjo cuando el 15 de la selección tocó los primeros balones del partido.

El primer gol de Inglaterra pudo calmar la fijación con Sergio Ramos, pero la inmediata respuesta de España con el tanto de Saúl hizo que el sector de Wembley que castigaba a Ramos no cambiara.