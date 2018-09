Luis Enrique: "Lo que más me ha gustado es la actitud de los jugadores"

El seleccionador español, Luis Enrique, aseguró este sábado que lo que más le gustó de la victoria en la Liga de Naciones ante Inglaterra fue "la actitud" de lo jugadores.



"Lo que más me ha gustado es la actitud de los jugadores. La idea porque, a pesar de haber encajado un gol, el equipo sigue haciendo lo mismo, y lo que hemos hablado lo hemos llevado al campo", explicó.



Respecto a las cosas a mejorar, Luis Enrique mencionó el final de partido, cuando el árbitro anuló un gol a Inglaterra y España sufrió varias ocasiones de peligro en contra.



"En el final de partido hemos tenido que sufrir. Es algo lógico porque estábamos fuera de casa en un estadio como este, pero en general estoy muy contento, lo positivo es que hemos tenido opciones para rematar el partido. Es una mentalidad que me encanta y que espero que tenga mi equipo siempre", sopesó el asturiano.



Luis Enrique, que debutó este sábado en el banquillo de España, negó que los cambios de Marco Asensio, Sergi Roberto e Íñigo Martínez, fueran para amarrar el resultado, porque si los haces con esa intención "pierde o empatas".

"No hubo cambios para asegurar el resultado. Lo hago para ganar. El de Asensio lo hice para atacar lo espacios, Sergi Roberto para aguantar el medio del campo e Íñigo Martínez lleva tiempo sin jugar y he pensado que nos iba a venir bien para el juego aéreo en los últimos minutos. Si haces cambios para ganar al final te empatan o pierdes", agregó.



Saúl Íñiguez empató el partido consiguiendo además su primer gol con la Selección, ante lo que Luis Enrique lo definió como un jugador que le gusta "mucho" porque "aúna mucha calidad técnica, con físico y una gran personalidad".



Además, el seleccionador alabó la figura de David de Gea y añadió que está "especialmente contento" con su rendimiento.



"Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial. Entiendo los debates porque siempre tiene que haberlos a este nivel, pero no hay dudas, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo. Los errores sirven para mejorar, para madurar y estoy muy tranquilo con él. Estamos hablando de un jugador top", reflexionó.



Por último, Luis Enrique señaló que empezar con esta victoria es "comenzar de la mejor manera", pero que "hay que pensar ya en el martes en Croacia y en mejorar el nivel".