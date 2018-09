Ramos y su otro dardo indirecto a Cristiano Ronaldo por el premio 'The Best'

El capitán de la selección de España, el defensor Sergio Ramos, no se anduvo por las ramas en la zona mixta al término del Inglaterra contra España (1-2), para referirse al premio 'The Best' y asegurar que Modric se lo ''merece todo''.

Ramos dijo que en la actualidad hay futbolistas con más marketing (como Cristiano Ronaldo), pero que el croata ha demostrado ser el mejor por lo realizado en el Real Madrid y en el Mundial.

''Ya se verá. Aparte de un gran amigo hay pocos jugadores de los que me siento tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, pero se lo merece. No me refiero a nadie, pero como no hay nada que defina el premio, todo suma y todo resta'', dijo el central español.

Sobre las declaraciones de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, quien dijo que la UEFA hizo un ''ridículo'' al darle el premio al 'Mejor Jugador de Europa' a Modric, Ramos comentó que ''no contestaré a Mendes, cada uno tiene su opinión. El halago y la crítica siempre están en nuestra profesión, pero en mi opinión es súper merecido el premio a Modric''.

El capitán de la Roja también se refirió al triunfo ante los ingleses y su papel en la selección. ''Me alegro, siempre que vengo es con ganas y ambición. Y el trabajo tiene sus frutos. Prepararte en cuerpo y alma para el fútbol es la única manera en que sé vivir. Me siento a gusto de ejercer de capitán en la Selección y en el club. Son dos cosas importantes para mí''.

Por último, se pronunció a los silbidos que recibió desde las gradas por aquella recordada lesión que sufrió el egipcio Salah en Kiev. '

'Me intento evadir. Se siente, pero no influye en mi juego. Claro que me hubiera gustado otro recibimiento, porque se acuerdan de una acción puntual en la final, pero no de las amenazas de muerte que ha recibido mi familia. Mi conciencia está tranquila porque no fui a hacer daño, fue una acción con un compañero de profesión''.