Fuera de forma física: Mario Balotelli no jugará el partido ante Portugal

El delantero estrella de Italia, Mario Balotelli, quedó descartado para el partido ante Portugal de este lunes en Lisboa, correspondiente al Grupo 3 de la Liga de Naciones, anunció este lunes el seleccionador de la 'Azzurra' Roberto Mancini.

Lejos de su mejor forma física, el delantero del Niza de 28 años fue sustituido con molestias en el muslo a la hora de juego del partido de Italia ante Polonia el viernes (1-1). Después de cumplir tres partidos de sanción, inició en septiembre la temporada con su club.



Balotelli tomó no obstante el avión rumbo a Lisboa, ya que Mancini, al mando de Italia desde el mes de mayo, lo considera como un pilar de la selección en vista a la clasificación para la Eurocopa-2020 luego de no lograr el pase para el Mundial de Rusia.



Este será el primer partido que se perderá Balotelli desde que Mancini es seleccionador de la Nazionale. Andrea Belotti o Ciro Immobile se perfilan para ocupar su puesto en la línea de ataque.



El delantero del Niza anotó en la victoria ante Arabia Saudita (2-1) en partido amistoso, pero no así contra Francia (3-1 en Niza), ni ante Holanda (1-1) y Polonia, mientras sus últimas actuaciones desataron las críticas de los especialistas.



Por contra, Mancini confirmó la titularidad del joven arquero del Milan Gianluigi Donnarumma, de 19 años, y del joven delantero de la Fiorentina Federico Chiesa, de 20 años.