¡Insólito! El portero que se quedó sin equipo por culpa de Maradona

Un hecho increíble lo que le pasó al portero argentino de 38 años, Cristian Campestrini, quien se quedó sin equipo por culpa meramente de Diego Maradona.

Resulta que el guardameta sudamericano había dejado curiosamente el Dorados de Sinaloa porque estaba negociando con Diego Maradona para irse al fútbol bielorruso, específicamente al Dínamo Brest, equipo al que pertenecía como directivo Diego.

Sin embargo, jamás pensó que llegaría al equipo que el estaba dejando, por lo que el portero se ha visto directamente afectado tras esta decisión, pues había llegado a un acuerdo para ir al Brest, pero ahora, ante la llegada de Diego a Culiacán se ha quedado sin equipo.



"El pase al Dinamo Brest quedó en la nada. Me entreno por mi cuenta, a la mañana con un profe. Los tiempos de Maradona no los manejo yo, sólo los sabe él. Yo desde el día uno que hablamos, le dije que sí a este desafío. Cualquier jugador que le plantean este desafío dice que sí, pero fueron corriendo los días, Diego no fue para allá y se fueron cerrando los libros de pases”, relató en medios de Argentina Campestrini.



Ahora el periodo de fichajes en México está completamente cerrado y el posible reencuentro entre Campestrini y Maradona parece muy complicado; pues el guardameta no renovó contrato con Dorados pues confió en la palabra de Diego, pero nunca pensó que las cosas darían un giro completo y que el astro del futbol llegaría al banquillo del equipo que estaba dejando.



La relación entre Maradona y Campestrini viene de tiempo atrás pues mientras militaba en Arsenal de Sarandí lo convocó en tres ocasiones a la Selección de Argentina; en 2009 lo convocó para enfrentar en un duelo amistoso ante Panamá, mismo que ganó la albiceleste por 3-1 y jugó solamente 21 minutos.