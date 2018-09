Robinho revela intimidades sobre su salida del Real Madrid y por qué no fichó por Barcelona

Robinho sigue teniendo magia en sus piernas, pero ahora lo hace en un fútbol de menor categoría como la de Turquía, y desde ahí, ha brindado una entrevista a la revista FourFourTwo.

Video: El notable estreno que tuvo Robinho en la Superliga de Turquía

Ahí el brasileño contestó preguntas de los lectores y sin esquivar alguna, el actual jugador del Sivasspor turco las contestó.

LO MÁS INTERESANTE QUE DIJO:



Por qué salió al City y no al Chelsea: " Mi objetivo era irme al Chelsea. Scolari me dijo que marcaría la diferencia para él en el equipo. Pero el Real Madrid acabó mal con ellos. No les gustó que el Chelsea vendiera camisetas con mi nombre antes de que el acuerdo estuviese hecho. Estoy seguro de que fue lo que hizo fracasar las negociaciones, fue un asunto de orgullo para el Real Madrid. Además, el Chelsea jugaba Champions y el City no".



¿Se arrepiente de dejar el Madrid?: "No me arrepiento de irme del Madrid. Pero lamento haber acabado mal con ellos cuando me fui. El Madrid fue el club que me abrió las puertas y me ofreció la oportunidad de conquistar Europa. Tal vez la forma en la que luché por irme borró los recuerdos de las cosas buenas que hice por el equipo. Ayudé a hacerles campeones y creo que jugué bien. Pero estaba decidido a irme y tengo un temperamento explosivo".



Su rechazo al Barcelona: "Puede parecer difícil, pero no lo fue. El Madrid fue el club que más interés mostró en mí. Ambos clubes son grandes y tienen fans alrededor del mundo, pero cuando el Madrid vino a por mí, vi que tenían un gran grupo de brasileños en la plantilla y el técnico era Vanderlei Luxemburgo. ¿Por qué me iba a ir al Barcelona?".





Su relación con Capello: "Tuve la oportunidad de jugar con todos mis entrenadores en el Madrid. Cuando Capello llegó, por alguna razón, tal vez por mi edad, me puso en el banquillo. No me pude quejar, él era el entrenador y era su decisión. Pero no estaba feliz con el rol de sustituto de segunda parte y jugando fuera de posición".



Anécdotas con Beckham: "Siempre estaba con los brasileños. Era parte de nuestro grupo. De hecho, los españoles estaban celosos porque hablaba más portugués que español, así que pasaba más tiempo con nosotros. Es una persona muy humilde, el jugador que he conocido que más tenía los pies en la tierra. Es increíble".