¡Scaloni confiesa por qué nadie luce la '10' de Messi en Argentina!

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, explicó la razón por la que ningún futbolista ha podido lucir la '10' de Messi durante los amistosos que disputa la Albiceleste por la fecha FIFA.

Cabe recordar que la 'Pulga' no jugará con la selección por lo que resta del 2018 tras el fracaso en el Mundial de Rusia y se espera que el próximo año pueda volver al equipo.

Sacaloni fue consultado del por qué nadie ha lucido la camiseta del delantero y respondió: ''Es de Messi hasta que diga si va a seguir o no''.



Por último, el seleccionador añadió que ''de los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La '10' es de Messi hasta que el diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos''.

La selección argentina se medirá mañana, martes, en partido amistoso contra Colombia en el MetLife Stadium de New Jersey.