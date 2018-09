Portugal sin Cristiano Ronaldo vence a Italia que sigue en crisis  

La selección de Portugal venció hoy a su similar de Italia, en su partido debut en la Liga de Naciones por parte del Grupo A.

Te puede interesar: ¡Tremenda jornada! Horario de los partidos de este martes por la fecha FIFA



Los portugueses ganaron gracias a la anotación del delantero del Sevilla, André Silva. Portugal con el triunfo se coloca como líder.



Antes, Portugal pudo adelantarse en el marcador con un zapatazo de William Carvalho, con un remate en propia meta de Cristante al larguero y con un balón que salvó bajo los palos la defensa italiana.



El equipo luso a falta de su estrella, no tuvieron problema contra una Italia que está sumergida en una tremenda crisis.



Los de Roberto Mancini empataron a un gol en su debut ante Polonia y no pudo contar con Mario Balotelli, por lesión.



El equipo italiano no levanta cabeza luego de no clasificar al Mundial de Rusia 2018. Necesitaba ganar para no perder muchas opciones de disputar la final a cuatro y no pudo con una selección superior.



Portugal, que también celebró los 100 partidos internacionales de Pepe, celebró tres puntos con los que mantiene muchas opciones de conseguir el primer puesto.

En un mes, se enfrentará a Polonia con el objetivo de dar otro salto de calidad.