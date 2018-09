Maradona: ''Yo no vengo a resolver el fútbol mexicano''

¡Llegó el día! El astro argentino Diego Armando Maradona fue presentado de manera oficial este lunes como nuevo técnico del Dorados de Sinaloa y reveló por qué motivo decidió recalar al fútbol mexicano.

Maradona: ''Siempre me encantó el fútbol mexicano''

Durante su presentación, el 'Diez' aseguró que se siente ''en el mejor momento'' de su vida y que toma esta nuevo reto con la toda la ''seriedad'' del mundo.

Sobre cómo se dio su contratación, Maradona comentó que ''a mi me fue a buscar Dorados en Bielorrusia y me encantó esa gente. Perdí mucho tiempo sin trabajar, haciendo cosas feas y hoy quiero adaptar toda mi vida para darle algo a Dorados'', señaló.

''Quiero darle a Dorados lo que me perdí durante los años que estuve enfermo. Por eso acepté la oferta. Con sacrificio de los jugadores y nuestro, vamos a sacar partidos'', añadió el argentino.

Maradona también comentó que esta nueva etapa la toma como lo mejor que le ha pasado. ''Emocionalmente me siento en el mejor momento de mi vida, quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando yo estaba enfermo''.

''No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a darle una mano a los muchachos, pero necesito el apoyo de la gente porque así será bravo ganarnos. Nosotros saldremos a ganar los partidos, a mi no me gusta jugar defendiendo'', dijo.

Por último, Maradona explicó que ''yo no vengo a resolver el futbol mexicano. Yo vengo a darle una mano a Dorados y ellos me la dan a mí. Muchos me dijeron 'no porque tú hablaste de México' y no. Yo quiero que México haga partidos importantes y juegue con Alemania, Bélgica. No con El Salvador''.

El argentino dirigirá esta misma tarde el primer entrenamiento de los Dorados y comenzará a inculcar una filosofía de juego basada en tener la pelota y atacar, lo cual espera empezar a poner en práctica a partir del próximo lunes cuando su equipo reciba a los Cafetaleros de Tapachula, últimos de la clasificación.