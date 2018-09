La anécdota por la que recuerdan a Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa

Si bien por el fútbol mexicano han pasado muchas figuras de renombre, la llegada de Diego Armando Maradona vuelve abrir viejas anécdotas del club Dorados.

Eliseo Martínez, mejor conocido como 'Chevo', quien fue el encargado de asistir a Pep Guardiola durante su instancia, contó a la cadena de Deportes ESPN varias anécdotas sobre el español.

"Cuando llegó no sabía quién era y ya que me puse a revisar y que lo veía, noté que era de otro nivel. Su forma de tocar el balón era impresionante", dijo en un principio el mexicano.

Además recordó a Guardiola como un tipo muy estudioso y sencillo a la hora de dirigirse a las personas, un tipo muy amable.

"Él era muy estudioso, le gustaba mucho leer. Pasaba con Lillo y se la pasaba viendo fútbol, leían revistas, periódicos y platicaban del mundo del futbol, Pep también fue muy dadivoso", contó.

El 'Chevo también tuvo presente la anécdota de cuando Guardiola dejaba dinero para la gente de Dorados que le ayudaba.

"Recuerdo que me daba sobres con dinero para que se los repartiera a gente del club que también lo ayudaba. Recuerdo que a un muchacho le dio 500 pesos y este le respondió que con lo que dieron lo iría a ver jugar y yo le expliqué que no era una ofensa porque Pep no supo cómo tomar esa respuesta", relató Martínez.

En la entrevista también mencionó que durante toda la instancia en Dorados, Guardiola se hospedo en un hotel ya que no le gusto ninguna casa.

Sobre la llegada de Maradona al equipo, el 'Chevo' dijo, "es un lujo tener a uno de los más grandes". Eliseo Martínez, actualmente trabaja para la seguridad del estadio del conjunto de Culiacán.