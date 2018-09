Diego Simeone: "Con Messi no tenemos relación"

En una entrevista con Radio Cope, el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y decidió hablar sobre su relación con su compatriota Lionel Messi y el audio que se filtró en el Mundial donde cuestionaba al crack culé y que él prefería en su equipo a Cristiano Ronaldo antes que a él.

“El audio a Germán Burgos fue la verdad, lo que pensaba. Messi no puede enfadarse si se interpreta bien. Ronaldo es rematador de área, Lionel es jugador de equipo. No he hablado con él (Messi), no tenemos relación”, aseguró Simeone en diálogo con El Partidazo de COPE.

Además no cree que Messi hoy por hoy sea el mejor jugador del mundo: “Tenemos el mejor futbolista del mundo hoy, que es Griezmann“, aseguró.

EL AUDIO FILTRADO DE SIMEONE EN EL MUNDIAL

“Será criticado por cualquier cosa que haga y se le tiene que exigir. Te juro por mis hijos que nunca vi perdido a Griezmann. Nunca le vi en el Barcelona. Siempre sentí que quería quedarse. Griezmann este año fue sin ninguna duda el mejor jugador del mundo. Sin duda“, expresó sobre el francés campeón del mundo y figura del Atlético Madrid.

Además Simeone confesó que él nunca será entrenador de su hijo Giovanni en algún club, explica las razones además si lo dejaría participar en el Real Madrid.

“¿Si dejaría que el Real Madrid contrate a Gio Simeone? (Risas) Eso es una pregunta para mi hijo. Gio Simeone tiene todo para jugar conmigo, pero desgraciadamente nunca lo voy a tener conmigo. Es muy difícil tener un hijo en el vestuario: para él, para la relación…”.

“2020 (finaliza su contrato) está muy lejos. Quedan dos años. Yo siempre dije que algún día entrenaré al Inter, pero estoy viviendo un momento extraordinario en el Atleti. Será cuando tenga que ser”, comentó sobre su futuro.

“Me puede pasar que me quieran echar mañana. Esto es fútbol y todo cambia. Yo estoy feliz donde estoy porque sé lo que quiero y lo que estoy buscando. El club ha hecho un esfuerzo extraordinario. Este año tenemos un desafío enorme. Me motiva, me desafía, y me entusiasmo”, concluyó.