Así fue el día que Peter Crouch intentó enamorar a la mujer de Xabi Alonso

A su 37 años, Peter Crouch sigue dando de qué hablar en la segunda división del fútbol inglés con el Stoke City.

El 'flaco' escribió una columna para el diario 'Mail' donde cuenta una anécdota con la mujer de Xabi Alonso, Nagore Aranburu.

El delantero ex Liverpool cuenta que en 2005, con 24 años, él y los 'reds' se encontraban en hotel previo a un partido.

"Me alojaba en el Hope Street Hotel y un día vi en recepción un chica tan guapa que no podía creerme que me sonriese todo el rato", relata Crouch.

Al día siguiente Peter no dudo en contarle lo que pasó a sus compañeros, "Honestamente, ella es guapísima y creo que tengo una oportunidad con ella",contó el delantero.

Sin darse cuenta aún que era la mujer de Xabi Alonso, su compañero Jamie Carragher, llamó a los veteranos del equipo y dijo... "cuéntaselo otra vez Crouchie".

"Yo no me lo podía creer, pelo oscuro, aires españoles y resulta que la chica (Nagore Aranburu) era la pareja de Alonso, que estaba practicando para mejorar su inglés.

A final de la columna Crouch explica que Xabi se tomó todo de buena manera y que ese momento solo quedó como una simple anécdota.