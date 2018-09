¡Reprochable! Marchesín propina tremendo patadón a juvenil del América

Lamentable lo que el portero argentino del América, Agustín Marchesín, ha realizado en una práctica con las águilas. El guardameta perdió los estribos y propinó una patada al canterano Arturo Sánchez.

Durante la práctica que se llevó a cabo por la Fecha FIFA, el meta azulcrema disputaba el esférico y al desesperarse pateó al jugador, el cual terminó tendido en el campo.



Al término del entrenamiento, Marchesín se disculpó con Arturo Sánchez personalmente y luego a través de redes sociales, en donde aceptó su error y aseveró que solo se encuentra enfocado en el América.

SE DISCULPÓ:



"Cualquiera puede equivocarse, yo lo hice. En la vida se aprende, se crece de los errores, lamentablemente no es bueno lo que hice y ya pedí perdón a Arturo Sánchez, cosas que pasan en el entrenamiento. Los que me conocen junto con mis compañeros saben cómo soy y lo que soy. Eso es lo que me deja tranquilo y con el deseo de seguir pensando nada más en los dos objetivos".