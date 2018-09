Acusan a jugador de la Premier de violar a una chica de 15 años en Francia

Un jugador de la Premier League ha sido acusado de violar a una chica de 15 años en Nimes, Francia, en julio de 2012, según informó este jueves el diario británico The Telegraph.

La nueva camisa alternativa del FC Barcelona

El jugador, del que por motivos legales no se puede desvelar el nombre, mintió a la policía sobre si había mantenido relaciones con la menor, para no "decepcionar a su novia".



El futbolista, de 23 años, se encuentra a la espera del juicio, junto a su primo, de 25 años, quien también habría participado en la violación.



En estos momentos, no hay impedimento para que el jugador siga con normalidad su carrera, aunque tiene que estar en constante contacto con detectives y abogados en Francia.



La víctima tenía 15 años -edad mínima de consentimiento en Francia- en el momento del ataque y alegó que fue forzada sexualmente por los dos atacantes, que tenían 17 y 19 años cuando sucedieron los hechos.



Los acusados, que no son de nacionalidad francesa, sostienen que tenían el consentimiento sexual de la chica, quien admitió estar bebida el 18 de julio de 2012, debido a que los supuestos atacantes le suministraron bebidas alcohólicas para que estuviera "más interesada en el sexo".



Amigos de la víctima la encontraron a las 6 de la mañana llorando y describiendo al futbolista como un "pretencioso" y un "bastardo".



Esta acusación llega días después de que otro futbolista de la Premier fuera acusado de violar a una chica en Londres.