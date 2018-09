Joel Campbell: "Keylor es un luchador, será difícil quitarle el puesto"

El costarricense Joel Campbell, delantero del Frosinone italiano, consideró este jueves que su compatriota Keylor Navas "es un luchador" y que para el belga Thibaut Courtois "será difícil quitarle el puesto" como portero del Real Madrid.

Campbell atendió a EFE en el centro deportivo del Frosinone y, en su primera entrevista desde su llegada a Italia, subrayó que Keylor está destinado a "quedarse en la historia del Real Madrid" por haber conquistado tres Ligas de Campeones consecutivas.



"Keylor es un luchador, no se va a rendir. Es el número 1 del Real Madrid, por algo ha ganado tres 'Champions' consecutivas, es el único portero que lo ha logrado y siempre va a estar en la historia del Real Madrid", aseguró Campbell.



"Keylor debe estar muy tranquilo porque lo que hizo fue algo espectacular, siempre respondió a la afición, al equipo y no tiene nada que reprocharse", prosiguió el delantero costarricense, fichaje estrella del Frosinone en el último mercado.



Campbell, exjugador de Arsenal, Real Betis y Villarreal, entre otros, tiene profunda admiración por Keylor, a quien definió como "el jugador más importante de la historia de Costa Rica".



"Para mí es el jugador más importante de la historia de Costa Rica. Es un orgullo para todos. Cada jugador de Costa Rica tiene que verle como un ejemplo a seguir, es el referente de nuestro país. Siempre hay que apoyarle porque está llevando la bandera de Costa Rica al más alto nivel", dijo.



"Es una gran persona, que confía mucho en sus cualidades. Es una persona sumamente fuerte en la cabeza, mentalmente muy fuerte para soportar toda la exigencia que hay en el Real Madrid", añadió.