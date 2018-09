Rakitic: "Si hay un premio individual que no gane Messi, entonces deberá ser para Modric"

Una de las preguntas más difíciles que le han hecho a Ivan Rakitic es decidir por su compañero de club Lionel Messi o de su selección Luka Modric, esto en relación a los premios individuales que se vienen como el The Best y Balón de Oro.

Y aunque ha dejado su favoritismo a Leo Messi, Rakitic considera que finalmente es Módric quien debería hacerse de estos galardones indivuales tras su gran temporada con el Real Madrid y su selección en el Mundial de Rusia 2018.

"Si hay un premio individual que no pueda ganar Leo Messi, esta temporada sin duda deberá ser para Luka Modric. No me sorprendería ni siquiera que lo ganara con muchos votos de diferencia. Ha sido su año y me alegro muchísimo por él. Si el mejor no es Messi, tiene que ser Modric", dijo en una entrevista en Marca.

Rakitic además tuvo palabaras de agradecimiento para su actual entrenador Ernesto Valverde quien fue clave para que no aceptara una oferta del PSG: ""Agradezco muchísimo las palabras del míster aquel día y también las conversaciones que tuve con él. Su comportamiento conmigo fue muy bueno, se lo agradezco todo. Luego, yo intento siempre dar lo mejor de mí. Quiero estar siempre, no quiero fallar ni un entrenamiento y darlo todo por mis compañeros".