Lopetegui: "Benzema está en plenitud de madurez, edad y condiciones"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, dedicó elogios al delantero francés Karim Benzema, que protagoniza un gran arranque de temporada, y aseguró que está "en plenitud de madurez, edad y condiciones".

Al técnico madridista no le sorprende el buen inicio goleador de Benzema, que muestra una cara totalmente distinta a la de la pasada temporada y asumen responsabilidad goleadora sin el portugués Cristiano Ronaldo.



"No me sorprende porque lo considero un grandísimo futbolista que está en plenitud de madurez, edad y condiciones. Queremos que continúe en esa línea y que incluso la mejore", deseó.



Lopetegui no se atribuye mérito en el cambio de imagen de Benzema: "La responsabilidad siempre es de los jugadores que son los que juegan, meten goles y hacen las cosas bien, los que superan las dificultades. Es indiscutible que el mérito es del jugador".



Otro futbolista que ha comenzado el año enchufado y dando un paso en responsabilidad es Gareth Bale. Su técnico confirmó que ha regresado en buen estado de jugar dos partidos con Gales, y que ha tenido tiempo de recuperarse para jugar en San Mamés.

"Ha vuelto fenomenal, sin ningún problema. Ha jugado los 180 minutos de los dos partidos, pero el último fue el domingo y ha tenido tiempo para recuperarse", dijo.



No quiso calificar de titular indiscutible a ninguno de sus jugadores Lopetegui, como si hicieran sus antecesores en el cargo y mostró confianza en toda su plantilla.



"Tengo 24 titulares indiscutibles en la plantilla, cualquiera puede serlo y buscaremos las mejores soluciones para cada partido. Algunos jugarán menos y otros más con el tiempo, pero en una temporada larga los despertadores suenan cuando menos te esperas y todos deben estar preparados", señaló.



Volviendo al análisis individual de sus jugadores, Lopetegui respondió ante el momento que vive Marco Asensio, autor de dos bellos tantos con España ante Croacia, y Dani Ceballos, que fue titular en ese encuentro.



"Marco ha jugado muchísimos minutos con nosotros por derecha o izquierda con mucha movilidad. Enganchó dos tiros fantásticos, tiene un gran disparo como una de sus grandes condiciones", destacó.



"Dani ha venido muy bien preparado y ha aprovechado su oportunidad. En pretemporada entrenó bien y el trabajo tiene premio. Ahora tiene que darle continuidad porque el Real Madrid y la selección española son muy exigentes. Está en el buen camino", sentenció.