Chicharito Hernández está enfermo y tiene 10 días sin salir de casa

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández no ha podido entrenarse con el West Ham debido a que ha estado enfermo los últimos diez días sin poder salir de su casa, así lo reveló el entrenador argentino Manuel Pellegrini este viernes.

"La noticia de hoy del equipo es que Javier Hernández ha estado enfermo los últimos 10 días y esta semana la ha pasado en casa”, indicó en conferencia de prensa sin especificar cuál es el padecimiento del atacante.

Además Pellegrini se refirió a la mala situación que pasa el equipo en la Premier League: "“No creo que porque pierdas cuatro juegos no debas tener confianza. Es todo lo contrario y en este momento confío más que nunca, porque no es la primera vez que hago este mismo trabajo y no es la primera vez en mi carrera que he tenido algunos malos resultados”, señaló.

El domingo el West Ham visitará al Everton en actividad de la Jornada 5 de la Liga Premier.