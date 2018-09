Juventus: Pirlo critica al argentino Dybala por Cristiano Ronaldo

El exmediocampista Andrea Pirlo criticó el arranque de temporada de Paulo Dybala en la Juventus luego de que el jugador esté relegado en el banquillo.

Pirlo confesó para el portal Tuttosport que si el argentino entrenara como Cristiano Ronaldo siempre sería tomado en cuenta por Allegri para comenzar como titular.

''Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie. Paulo hará todo lo posible para jugar: si entrena con el deseo de Ronaldo, será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que debes hacer aún más. Es su obligación: las cualidades de Dybala no están en cuestión'', explicó el campeón del mundo.

''Para convertirse en un jugador crucial para Juventus, debe encontrar algo desde dentro de uno. Primero y ante todo, debe hacerlo por él mismo'', añadió Pirlo.

Cabe señalar que Dybala ha jugado solo 100 minutos de los 270 posibles para la Juve esta temporada, por lo que en Italia ha sido señalado por su descatacado bajón futbolístico.