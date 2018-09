Messi y su único comentario cuando vio entrenar Busquets por primera vez

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reveló las primeras palabras que dijo Messi cuando el argentino miró a Sergio Busquets entrenarse con el primer equipo.

Guardiola comentó que estaba ''convencido'' de que Busquets se convertiría en uno de los mejores jugadores del mundo y eso ya lo comenzaba a notar el '10' azulgrana.

El español explicó que luego de dos o tres entrenamientos con el primer equipo, el contención mostraba calidad y despertó el interés de Messi y compañía cuando él era entrenador del Barcelona.

''Me acuerdo de lo que me dijo Messi sobre Busi. Después de dos o tres días entrenado con él, vino y me dijo: 'Este tío me gusta'. Yo le contesté: 'Cuando tengamos problemas, él estará aquí'. Busquets hace todo para los demás”, explicó Guardiola para el programa Universo Valdano.