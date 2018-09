Allegri, técnico de la Juventus sobre Cristiano: "Mañana marcará"

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, se mostró convencido este sábado de que el portugués Cristiano Ronaldo estrenará el domingo contra el Sassuolo su cuenta goleadora en la liga italiana, tras no ver puerta en las primeras tres jornadas.

Tabla de posiciones de la Serie A de Italia

"Cristiano trabajó bien y creo que mañana marcará. De él no espero nada más ni nada menos que lo que hizo en los primeros tres partidos. Mañana creo que se desbloqueará y que marcará", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al duelo del Allianz Stadium contra el Sassuolo.



El técnico del Juventus no tiene dudas de que Cristiano anotará muchos goles en la Serie A (Primera División) y subrayó que, pese a no tener la alegría del gol en el comienzo liguero, el luso estuvo muy activo y "remató mucho a portería".



Además, según Allegri, Cristiano merece recibir el premio "The Best" de la Fifa, un galardón por el que CR7 competirá con el croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, y el egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool.



"Se lo daría a Cristiano por lo que hizo el año pasado", dijo Allegri, refiriéndose a los quince goles europeos que el luso marcó para llevar al Real Madrid hacia la conquista de la decimotercera Copa de Europa de su historia.



"Sin quitar méritos a Modric, creo que el premio se lo merece Cristiano", puntualizó.



El Juventus jugará el domingo contra el Sassuolo su último partido previo a la visita al Valencia en la Liga de Campeones y el técnico de los turineses informó de que planea realizar algunas rotaciones.



Cristiano saldrá de titular, mientras que el defensa Giorgio Chiellini, el alemán Sami Khedira y el bosnio Miralem Pjanic podrían empezar el encuentro en el banquillo, explicó Allegri.



Y por lo referido al argentino Paulo Dybala, que solo jugó quince minutos en los últimos dos partidos del Juventus, Allegri aseguró que la "Joya" debe demostrar su valor "con trabajo".



"Nadie duda de la calidad de Paulo, pero yo tengo que elegir a once titulares y a tres cambios (durante un partido). Paulo debe recuperar una plaza de titular y demostrarlo trabajando en el campo", dijo.



Sin embargo, el preparador del Juventus consideró que el trato que recibe Dybala por el entorno del club es injusto.



"Se le pone mucha presión y eso no está bien. Si mañana juega y no lo hace bien luego se le 'masacra' (en la prensa)", opinó.