Lopetegui y una conferencia tensa luego del traspié en Bilbao

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, aseguró tras la segunda suplencia consecutiva de Isco Alarcón que lo que piensa del malagueño "no ha cambiado para nada" y apuntó al desgaste de los partidos con la selección española para dejarlo fuera del once junto al brasileño Casemiro.

"La suplencia no tiene nada que ver con el nivel. Tengo plena confianza en Isco y en toda la plantilla. Lo que pienso de él no ha cambiado para nada, al contrario", aseguró en rueda de prensa.



"Cuando hay parón de selecciones hay que analizar cómo vienen los jugadores y cómo están para hacer un once que consideras mejor", añadió.



Lopetegui lamentó la falta de "acierto final" en el partido contra el Athletic (1-1), pero no vio a su equipo a menor ritmo físico que su rival.



"No es intensidad, ha sido que no hemos estado acertados en situaciones para contrarrestar lo que el Athletic propone, un equipo complejo y en un campo complicado. En la segunda parte hemos leído mejor el juego y hemos creado ocasiones para ganar el partido", señaló.



Explicó el último cambio cuando en vez de hacer debutar a Mariano para buscar el gol del triunfo apostó por Lucas Vázquez: "Entendimos que Gareth (Bale) necesitaba recambio en banda y Lucas nos lo ha dado. Teníamos el resto de cambios hechos y necesitábamos energía en una banda en la que hemos creado peligro desde que ha entrado hasta el final de partido".



Por último habló del momento de Modric, de nuevo sustituido: "Luka ha tenido un verano complejo por muchos motivos, pero lleva ya tiempo suficiente en entrenamientos y partidos para jugar. Está de vuelta, si no no lo pondríamos. Está preparado para hacer una gran temporada tras todas las circunstancias que han rodeado su verano"