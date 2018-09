¿Por qué Yerry Mina no debuta aún en la Premier League?

Yerry Mina llegó como gran refuerzo al Everton para esta temporada pero el defensor no ha debutado con la camiseta azul y es que el cafetero tampoco ha sido tomado en cuenta por el técnico para el duelo de este fin de semana ante el West Ham.



Ya se han jugado las cuatro primeras fechas en la Premier League y Yerry Mina no debuta en el Everton. El zaguero colombiano ni siquiera ha logrado entrenarse a la par de sus nuevos compañeros equipo, debido a una lesión en el pie con la que llegó desde su fichaje desde el Barcelona.



Aunque la lesión no es para alarmarse, el técnico de los Toffes, Marco Silva, dejó muy claro que no va a contar con el defensor caucano hasta que esté en plenitud de condiciones físicas. Y todo parece indicar que no será este fin de semana ante el West Ham de su compatriota y compañero de Selección Carlos Sánchez.



Se esperaba que el cafetero estuviera completamente listo tras el parón por Fecha FIFA, pero, aunque ha evolucionado, todavía no se encuentra en las condiciones que necesita el Everton para darle rodaje en el campo.

Selección del editor



Así las cosas, los hinchas del conjunto de Liverpool deberán esperar al menos una semana más para poder ver el estreno de la torre cafetera. Everton marcha séptimo en la tabla con 7 puntos.